Пожалуй, в следующем году геополитическая ситуация в регионе и в мире заметно изменится. Инициатива от военных перейдет к политикам. Вместо военных баталий начнутся политические.

Нет, тут речь не идет о каких-то конспирологических схемах или догадках. Дело в том, что следующий год будет годом выборов: как минимум, в США, России и в Украине пройдут президентские выборы. Насчет Украины пока нет точных прогнозов, не исключено, что выборы в этой стране будут временно отменены – ведь идет война и на этой войне оккупирована заметная часть территории страны. Мало того, Россия оккупированные территории объявила собственной территорией.

Что же касается США и России, в этих странах президентские выборы уж точно пройдут. В России выборы намереваются проводить в первой половине года. В Штатах же они проходят, как правило, в конце года. А это значит, что следующий год целиком станет годом политических баталий.

В России политический климат пока совсем не жаркий и тут ничего удивительного нет – российская политика является театром одного актера, поэтому мы тут не слышим каких –то резких политических заявлений или политических демаршев.

В США все наоборот – тут почти все кандидаты в президенты известны. Но пока все политические баталии разворачиваются вокруг действующего президента Джо Байдена и бывшего президента Дональда Трампа. Не исключено, что героями предстоящих политических баталий будут именно они. Пока все впереди, настоящие политические схватки еще не начались. Но тут приходится заметить, что текущий рейтинг президента Байдена не очень-то высок. Причиной является не только престарелый возраст американского президента (оппоненты, особенно, Дональд Трамп, сравнивают его с шестилетним ребенком!), но проводимая им политика – да, Байден начал войну в Украине и, не закончив ее, приступил к другой, не менее острой военной затее – ближневосточному конфликту. В украинской войне США и их коалиция непосредственного участия не принимают, чего не скажешь о ближневосточном конфликте. Как только началась война между Израилем и ХАМАС, американские военные корабли сразу взяли курс в Средиземное море. Поэтому участие американцев на войне между Израилем и ХАМАС весьма реальное, что уже вызывает недовольство в лагере противников войны в Штатах…

К каким же последствиям могут привести эти детали в нашем регионе – на Южном Кавказе? Пару недель назад армянский премьер Никол Пашинян заявил, что в ближайшие месяцы может быть подписан мирный договор между Баку и Ереваном. Но время проходит, а армянский премьер не торопится переходить от слов к конкретным делам и решениям. Поэтому многие аналитики склонны думать, что скорее всего в этом году договор не будет подписан, все перенесется на следующий год. А следующий год, как уже заметили чуть выше, будет годом президентских выборов – США и Россия будут заняты с собственными политическими проблемами.

Конечно, в России президентские выборы не отнимают много времени, тут все решается в относительно короткие сроки. Но тут есть один момент: Москва вовсе не заинтересована в быстрейшем подписании мирного договора.

Именно по этой причине взоры политических аналитиков обращаются на региональных геополитических акторов. Баку не раз предлагал решать проблему в формате (3+3). Плюс, в Азербайджане весьма оптимистично смотрят на посреднические усилия Грузии. Заметим, что первая попытка в этом направлении уже состоялась – пару недель назад в Грузии состоялась встреча премьер-министров Азербайджана, Грузии и Армении. Вовсе не исключено, что встречи в этом формате состоятся и в следующем году. В любом случае, мирный договор больше необходим Армении, чем Азербайджану, конечно, если Ереван намерен кардинальным образом изменить свою региональную политику…