МИД России призвал Азербайджан и Армению воздержаться от дальнейшей эскалации ситуации на границе двух стран в связи с обострением обстановки. Об этом говорится в заявлении министерства.

«Призываем стороны воздержаться от дальнейшей эскалации ситуации, проявлять сдержанность и неукоснительно соблюдать режим прекращения огня в соответствии с трехсторонними заявлениями лидеров России, Азербайджана и Армении от 9 ноября 2020 г., 11 января и 26 ноября 2021 г.», — сказано в сообщении.

В дипведомстве выразили озабоченность в связи с обострением ситуации и сообщили, что находятся в тесном контакте с Баку и Ереваном.

Отмечается также, что российская сторона рассчитывает на выполнение договоренности о прекращении огня с 9:00 мск (10:00 по бакинскому времени), достигнутой при посредничестве Москвы. (gazeta.ru)