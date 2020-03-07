МИД России обвинил НАТО в создании «ударного кулака» у российской границы

В МИД РФ прокомментировали планы НАТО по проведению крупнейших за последние 25 лет военных учений на границе с Россией, сообщает РИА Новости.
Маневры Defebder Rurope -2020 пройдут с 20 апреля по 20 мая и отработают переброску войск НАТО в страны Прибалтики и Польшу. Помимо европейцев в учениях участвуют более 20 тысяч американских военных и десятки тысяч единиц техники, что делает Defender Europe крупнейшими маневрами со времен «холодной войны».
По мнению российского внешнеполитического ведомства, Запад не скрывает, что потенциальным противником в рамках предстоящих учений будет РФ, и собирает «ударный кулак» возле российской границы. При этом в МИД отмечают, что наша страна никому не угрожает, а Вашингтон с помощью подобных военных маневров пытается оказать давление на Россию.