МИД России обвинил НАТО в создании «ударного кулака» у российской границы

В МИД РФ прокомментировали планы НАТО по проведению крупнейших за последние 25 лет военных учений на границе с Россией, сообщает РИА Новости.

Маневры Defebder Rurope -2020 пройдут с 20 апреля по 20 мая и отработают переброску войск НАТО в страны Прибалтики и Польшу. Помимо европейцев в учениях участвуют более 20 тысяч американских военных и десятки тысяч единиц техники, что делает Defender Europe крупнейшими маневрами со времен «холодной войны».