МИД России обвинил НАТО в создании «ударного кулака» у российской границы

В МИД РФ прокомментировали планы НАТО по проведению крупнейших за последние 25 лет военных учений на границе с Россией, сообщает РИА Новости.

Маневры Defebder Rurope -2020 пройдут с 20 апреля по 20 мая и отработают переброску войск НАТО в страны Прибалтики и Польшу. Помимо европейцев в учениях участвуют более 20 тысяч американских военных и десятки тысяч единиц техники, что делает Defender Europe крупнейшими маневрами со времен «холодной войны».

По мнению российского внешнеполитического ведомства, Запад не скрывает, что потенциальным противником в рамках предстоящих учений будет РФ, и собирает «ударный кулак» возле российской границы. При этом в МИД отмечают, что наша страна никому не угрожает, а Вашингтон с помощью подобных военных маневров пытается оказать давление на Россию.
| 2020-03-07T21:35:32+00:00 7 марта 2020, 22:27|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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