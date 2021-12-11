Россия не потерпит менторского тона по отношению к себе, страна нацелена на равноправный диалог. Об этом сообщил в субботу, 11 декабря, заместитель главы МИД РФ Андрей Руденко в ходе Международного молодежного форума российских соотечественников.

Он отметил, что в настоящий момент ситуация в мире остается непростой, а в некоторых аспектах просто деградирует. При этом, как заметил замминистра, некоторыми странами целенаправленно разрушается сформированная по итогам Второй мировой войны международная правовая архитектура с основой на ООН.

Руденко подчеркнул, что западные государства пытаются вместо этого «навязать» некий порядок, который основан на скрытно формирующихся правилах. Тогда как Россия в данном случае придерживается иного подхода, сказал замглавы.

«У нас принципиально иной подход: мы никому ничего не навязываем и никого не учим. Мы готовы к развитию равноправного межгосударственного диалога со всеми на прочной основе международного права», — добавил Руденко.