Армения не участвует в каком-либо плане против какой-либо страны.

Об этом министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян сказал в ходе выступления на сегодняшнем заседании парламентского комитета по внешним связям.

«Уверяю вас и официально заявляю, что Армения не участвует в каком-либо плане против кого-либо и не строит на этом свои отношения», — сказал армянский министр, говоря о внешнеполитическом курсе страны.

«Если вы имеете в виду Россию и углубление наших отношений с Западом, то могу сказать совершенно четко: углубление наших отношений с Западом, с Европейским Союзом (ЕС) не направлено против России, оно не нацелено на разрыв отношений с этой страной. Углубление отношений с ЕС не предусматривает использование против соседних стран. Цель – повысить гарантии безопасности Армении. Наша позиция в следующем: полная нормализация отношений с Турцией, реализация мирного процесса с Азербайджаном, все эти шаги не направлены против кого-либо», — сказал Мирзоян.