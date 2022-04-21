МИД России объявил о бессрочном запрете на въезд в страну для 29 граждан США – как сказано в заявлении российского внешнеполитического ведомства, «в ответ на постоянно расширяющиеся антироссийские санкции». Санкции, как сказано на сайте МИД, введены против лиц «из числа высших руководителей, бизнесменов, экспертов и журналистов, формирующих русофобскую повестку дня, а также супруг ряда высокопоставленных чиновников».

Под первым номером в списке – вице-президент США Камала Харрис. В списке также её муж Дуглас Эмхоф, глава признанной в России экстремистской корпорации Meta Марк Цукерберг, телеведущий Джордж Стефанопулос, журналист CNN Бианна Голодрыга и главный редактор англоязычной версии «Медузы» Кевин Ротрок. (svoboda.org)