МИД РФ призвал участников сделки с Ираном не использовать механизм разрешения споров

Россия призывает европейских участников ядерной сделки с Ираном отказаться от идеи использовать механизм разрешения споров, который позволяет вынести ситуацию на обсуждение Совета Безопасности ООН. Об этом говорится в распространенном в среду комментарии МИД РФ.

«Призываем всех участников отложить в сторону затею с механизмом разрешения споров и сосредоточиться на главном: формировании среды и предпосылок для того, чтобы начать все же бороться за сохранение Совместного всеобъемлющего плана действий. Точка невозврата пока не пройдена», — указали в российском внешнеполитическом ведомстве.(ТАСС)

| 2020-02-05T14:24:58+00:00 5 февраля 2020, 16:59|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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