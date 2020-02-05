МИД РФ призвал участников сделки с Ираном не использовать механизм разрешения споров

Россия призывает европейских участников ядерной сделки с Ираном отказаться от идеи использовать механизм разрешения споров, который позволяет вынести ситуацию на обсуждение Совета Безопасности ООН. Об этом говорится в распространенном в среду комментарии МИД РФ.

«Призываем всех участников отложить в сторону затею с механизмом разрешения споров и сосредоточиться на главном: формировании среды и предпосылок для того, чтобы начать все же бороться за сохранение Совместного всеобъемлющего плана действий. Точка невозврата пока не пройдена», — указали в российском внешнеполитическом ведомстве.(ТАСС)