Объявление со стороны Евросоюза (ЕС) «тотальной экономической и финансовой войны» вызовет череду необратимых последствий. Об этом в субботу, 19 марта, сообщил директор первого европейского департамента МИД РФ Алексей Парамонов.

Он пояснил, что Москва прорабатывает ответ на беспрецедентные по масштабу и нелегитимные санкции со стороны США и ЕС. При этом Парамонов отметил, что санкции — это не выбор России.

«Санкции не наш выбор. Не хотели бы, чтобы логика высказываний министра экономики Франции Брюно Ле Мэра, который объявил России «тотальную финансовую и экономическую войну», нашла последователей в Италии и вызвала череду соответствующих необратимых последствий», — рассказал он в интервью «РИА Новости».

Кроме того, Парамонов заявил, что Москва никогда не использовала экспорт энергоресурсов в качестве инструмента политического давления.

«Российские энергетические компании всегда в полном объеме выполняли взятые на себя обязательства. Продолжают это делать и сейчас», — сказал он.

По его словам, в Италии весьма озабочены будущим этих поставок. По его словам отказ от сложившихся надежных механизмов транспортировки энергоносителей имел бы крайне негативные последствия для экономики Италии и для всех итальянцев.

15 марта вступил в силу четвертый пакет санкций ЕС против России. Санкции запрещают новые инвестиции в сфере энергетики РФ, под исключения попадают мирный атом и транспортировка энергоресурсов в ЕС. Под ограничения ЕС также попадают частные лица и организации. Министр экономики и финансов Франции сообщил, что санкции затронут свыше 600 россиян и наибольшую часть финансовой системы РФ.

13 марта министр финансов РФ Антон Силуанов сообщил, что западные страны заморозили около $300 млрд золотовалютных резервов России, что составляет примерно половину их объема. Глава Минфина также заявил, что западные страны оказывают давление и на Китай с целью запретить доступ РФ к резервам в юанях.

8 марта президент РФ Владимир Путин подписал закон об антикризисных мерах , в котором говорится о комплексе мер поддержки граждан и бизнеса в условиях антироссийских санкций.

10 марта Силуанов заявил, что страны Запада начали экономическую войну против России и пытаются создать дефицит товаров. По его словам, правительство приняло меры для привлечения капитала в страну. Ключевой задачей правительства остается стабилизация финансовой системы государства и обеспечение ее бесперебойной работы.

1 марта Ле Мэр заявил, что ЕС будет экономически подавлять Россию и собирается вести глобальную экономическую и финансовую войну против нее (iz. ru)