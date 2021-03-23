МИД РФ: Москва ответит Болгарии

В связи с объявлением Болгарией российских дипломатов персонами нон грата Россия оставляет за собой право на зеркальные ответные меры. Об этом заявила во вторник, 23 марта, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, передает РИА «Новости».

Дипломат подчеркнула, что демарш такого рода в Софии предпринимают уже в пятый раз за последние полтора года. Кроме того, болгарские власти до сих пор не предъявили каких-либо доказательств.

Она напомнила, что в Болгарии приняли решение выдворить российских дипломатов из страны после того, как болгарская прокуратура заявила, что выявила в местных силовых госструктурах группу лиц, якобы ведущих шпионскую деятельность в пользу России.

«Так в соответствии с известной рецептурой была подготовлена почва для решения выдворить наших дипломатов», — сказала Захарова и призвала болгарские власти прекратить «охоту на ведьм».

Дипломат добавила, что эти действия наносят ущерб национальным интересам Болгарии.