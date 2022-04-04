«Россия и Азербайджан поддерживают друг друга на международных площадках, включая ООН и ОБСЕ».

Об этом говорится в сообщении МИД России по случаю 30-летия установления дипломатических отношений между Россией и Азербайджаном.

«Позиции Москвы и Баку в международных делах близки или во многом совпадают. Плотно сотрудничаем в рамках СНГ, взаимодействуем в контексте интеграционных процессов на евразийском пространстве. На международных площадках, включая ООН и ОБСЕ, наши страны традиционно поддерживают друг друга, демонстрируют решительное неприятие любых проявлений расизма, ксенофобии, неонацизма, дискриминации по национальному, языковому или религиозному признаку. Россия и Азербайджан также солидарны в противодействии попыткам героизации нацизма и пересмотра итогов Второй мировой войны и фальсификации истории», — отмечается в сообщении, размещенном на сайте МИД России.