Азербайджан приветствует решение Международного суда против Армении и призывает ее к немедленному исполнению решения суда, об этом сообщили в Министерстве иностранных дел Азербайджана.

«Суд обоснованно обязал армянскую сторону принять срочные меры по предотвращению нарушения прав азербайджанцев. Это решение было принято после судебных слушаний, которые проходили с 14 по 19 октября 2021 года.

Азербайджан продолжит отстаивать права всех своих граждан в рамках международного права и требовать привлечения Армении к ответственности за нарушение международного права», — говорится в сообщении.