Пакистанский МИД выразил разочарование в связи с решением Афганистана вернуть своего посла и дипломатов из афганского посольства в Пакистане после инцидента с похищением дочери главы афганской дипмиссии.

Как передает РИА Новости, ранее министерство иностранных дел Афганистана сообщило о «возвращении» посла и старших дипломатов из Пакистана в Кабул. Сообщалось, что дипломаты будут находится в Афганистане до тех пор, пока не будет устранена угроза безопасности, и пока не удастся найти похитителей дочери посла и привлечь их к ответственности.