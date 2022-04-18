МИД Пакистана в понедельник потребовал от властей Афганистана прекратить обстрелы пакистанских пограничников и обеспечить безопасность на границе между двумя странами.

«За последние несколько дней значительно участились инциденты вдоль пакистано-афганской границы, в ходе которых пакистанские силы безопасности подвергаются нападениям с территории Афганистана», — говорится в заявлении внешнеполитического ведомства Пакистана, опубликованном в соцсетях.

Исламабад и Кабул в течение последних нескольких месяцев взаимодействовали для обеспечения эффективной координации и безопасности вдоль границы. «К сожалению, боевики запрещенных террористических группировок, в том числе «Техрик-е Талибан Пакистан» (пакистанское крыло движения «Талибан») продолжают нападать на пакистанские пограничные посты, в результате чего несколько пакистанских военнослужащих погибли», — заявило внешнеполитическое ведомство.

Исламабад просит Кабул обеспечить безопасность на пакистано-афганской границе и принять жесткие меры против лиц, причастных к террористическим вылазкам в Пакистане, отмечается в заявлении МИД.