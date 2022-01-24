Министерство иностранных дел Норвегии рекомендует гражданам страны отказаться от любых поездок в Украину, кроме абсолютно необходимых. Такую рекомендацию ведомство опубликовало в понедельник на своем сайте.

«По причине напряженной и непредсказуемой ситуации в Украине МИД меняет рекомендации по путешествиям. Вводится рекомендация, которая касается всей страны. Не рекомендуются все поездки, которые не являются строго необходимыми», — говорится в сообщении.

С 2014 года в Норвегии действовала рекомендация МИД не посещать Донецкую и Луганскую области, а также Крым.