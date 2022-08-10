Правительство США усиливает военное присутствие в регионе для создания нового, более масштабного кризиса в Тайваньском проливе. Об этом говорится в опубликованном в среду заявлении министра иностранных дел, члена Госсовета КНР Ван И.

«Во-первых, необходимо проявлять настороженность к тому, что США не смогут смириться с поражением. Они объединяют отдельных партнеров для того, чтобы подлить масла в огонь, наращивают военное присутствие в регионе и будут содействовать эскалации ситуации, а также вынашивают планы по созданию нового, еще более масштабного кризиса», — приводятся его слова в сообщении МИД КНР.

Ван И также указал на то, что «выступающие за независимость Тайваня силы» могут продолжить устраивать провокации и «зайдут еще дальше». Кроме того, глава МИД КНР отметил, что отдельные иностранные политики могут попытаться воспользоваться нынешней ситуацией вокруг Тайваня в собственных целях и извлечь из нее личную выгоду посредством «политического шоу».

Он также назвал визит спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси на Тайвань «политической провокацией и фарсом».