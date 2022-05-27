Официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь на брифинге в пятницу призвал США не раздувать «китайскую угрозу», комментируя заявление госсекретаря США Энтони Блинкен о «серьезном вызове международному порядку» со стороны Китая
«Американская сторона заявила, что Китай является самым серьезным долгосрочным вызовом мировому порядку, это является искажением истины, Китай всегда был, есть и будет защитником международного порядка», — заявил дипломат.
Ван Вэньбинь подчеркнул, что речь госсекретаря Блинкена «распространяет ложную информацию», раздувает «китайскую угрозу», намеренно очерняет внешнюю и внутреннюю политику Китая с целью «сдержать развитие Китая».
«Китай выражает сильное недовольство и решительный протест», — добавил он. По его словам, Китай защищает систему международных отношений, ядром которой является ООН, поддерживает международный порядок, основанный на международном праве, в то время как США навязывают свои правила и только стремятся защитить тот порядок, в котором они играют ведущую роль.
Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен в своей речи, посвящённой курсу США в отношении КНР, заявил, что США рассматривают Китай как «самый серьезный долгосрочный вызов» международному порядку.