«Китай выражает сильное недовольство и решительный протест», — добавил он. По его словам, Китай защищает систему международных отношений, ядром которой является ООН, поддерживает международный порядок, основанный на международном праве, в то время как США навязывают свои правила и только стремятся защитить тот порядок, в котором они играют ведущую роль.