Информация о том, что КНР якобы поставляет оружие в РФ, не соответствует действительности. Об этом в ходе брифинга с журналистами заявил официальный представитель китайского министерства иностранных дел Линь Цзянь, передает ТАСС.

По его словам, Пекин никогда не передавал вооружения ни одной из сторон украинского конфликта. Более того, власти страны всегда строго следили за продажей другим странам товаров двойного назначения.

«КНР твердо выступает против необоснованных обвинений и политических манипуляций», — добавил дипломат.