МИД Китая отреагировал на заявление США об обсуждении бойкота Игр

Официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь прокомментировал слова пресс-секретаря американского Госдепартамента Неда Прайса, заявившего, что США намерены обсудить с союзниками возможный бойкот Олимпийских игр 2022 года в Пекине.

«Что касается так называемого бойкота зимней Олимпиады в Пекине, я бы отметил, что политизация спорта противоречит духу Олимпийской хартии. Это нарушает интересы всех участников Игр и международного олимпийского движения», — сказал на брифинге дипломат.

Представитель МИД Китая отметил, что Олимпийский комитет США и международное сообщество не примут бойкот соревнований в Пекине.

Чжао Лицзянь добавил, что Пекин будет работать со всеми заинтересованными сторонами, чтобы обеспечить успешное проведение Олимпиады-2022.