Резолюция Европарламента по ситуации в Казахстане носит предвзятый характер, основана на необъективных выводах и данных, МИД считает неприемлемым принятие подобных документов до оглашения результатов официального расследования, говорится в заявлении внешнеполитического ведомства республики.

Депутаты Европейского парламента в ходе пленарной сессии в четверг большинством голосов приняли резолюцию по ситуации с защитой прав человека в Казахстане в связи с недавними протестами и беспорядками, в которой призывают инициировать международное расследование, а также ввести санкции в отношении казахстанских чиновников в рамках режима ЕС за серьезные нарушения в области прав человека.