Официальный Тегеран заинтересован в господстве мира и стабильности в Кавказском регионе, поэтому мы заявили, что Иран поддерживает возвращение Карабаха Азербайджану.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, официальный представитель Министерства иностранных дел Ирана Нассер Канаани сказал об этом на проведенной 2 октября в Тегеране еженедельной пресс-конференции.

Он также выразил отношение к высказываниям президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана о необходимости открытия Зангезурского коридора.

«Мы поддерживаем развитие коммуникаций, обеспечивающих интересы всех стран региона. Иран желает разрешения вопросов между государствами региона в формате 3+3 и возражает против привлечения в регион сторонних сил», — сказал Н.Канаани.

Отметив, что готовится визит официальных лиц Азербайджана в Иран, он добавил следующее: «Ведутся переговоры и работа, связанные с этим визитом. Надеемся, что визит состоится, и посольство Азербайджана в Иране возобновит свою работу».