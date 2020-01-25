МИД Ирана: виновный в крушении украинского самолета находится в тюрьме

Человек, действия которого привели к тому, что Вооруженными Силами Ирана восьмого января был по ошибке сбит украинский самолет, находится в тюрьме. Об этом заявил в субботу глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф.

«Человек, который по ошибке сбил в Иране украинский самолет, сегодня находится в тюрьме», — цитирует его агентство ISNA.

При этом министр сравнил этот инцидент с катастрофой иранского пассажирского самолета, сбитого по ошибке ВС США в 1988 году.

«Вашингтон до сих пор официально не извинился за этот случай. И даже офицер, причастный к этой атаке, получил медаль», — сказал Зариф.