Министерство иностранных дел Ирака вызвало посла Ирана в Багдаде Ираджа Масджеди и вручило ему ноту протеста в связи с произошедшим в ночь на воскресенье ракетным обстрелом иракского города Эрбиль.

Как передает ТАСС, об этом заявил пресс-секретарь внешнеполитического ведомства арабской республики Ахмед ас-Сахаф.

«Министерство иностранных дел вызвало посла Ирана в Багдаде и выразило ему протест иракского правительства в связи с ракетным обстрелом города Эрбиль», — приводит его слова Иракское информационное агентство.