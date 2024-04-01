Россия усилила попытки «дезинформации» в странах Европы по теме украинского конфликта. Об этом заявил глава отдела культуры и коммуникаций МИД Германии Ральф Бесте в интервью британской газете Financial Times.

«В целом [наблюдается] рост (…) оказываемого воздействия по сравнению с тем, что мы видели ранее», — отметил Бесте.

Дипломат уточнил, что Россия пытается изменить общественное мнение в Европе по украинскому вопросу путем манипуляций и кампаний по дезинформации. Это, по его мнению, является «угрозой, которую абсолютно необходимо воспринимать всерьез». Бесте подчеркнул, что Россия «продвинулась» в своих кампаниях, и ее влиянию стало сложнее противостоять.

Ранее Госдепартамент США обвинил Россию в распространении «пропаганды и дезинформации» о причастности Украины к террористическому акту в концертном зале «Крокус Сити Холл». (Lenta.ru)