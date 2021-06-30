Мы подтверждаем приверженность общему обязательству в области безопасности, стабильности, процветания, демократии и верховенства права в Восточной Европе и на Южном Кавказе и поддерживаем многостороннее сотрудничество.

Как сообщают грузинские СМИ, об этом говорится в совместном заявлении МИД Германии и Великобритании.

“Мы продолжаем поддерживать реформы для достижения ощутимого прогресса для общественности в 6 странах региона, устойчивости стран-партнеров к внутреннему и внешнему давлениям. Мы особенно подчеркиваем важность внедрения устойчивых реформ по вопросам, требующим решения, включая верховенство закона, качественное управление и изменение климата. Что касается Южного Кавказа — подчеркиваем нашу поддержку суверенитета и территориальной целостности Грузии, полной реализации соглашения о прекращении огня, достигнутого в 2008 году. В связи с нагорно — карабахским конфликтом подчеркиваем необходимость продолжительного политического решения между Арменией и Азербайджаном как единственного пути сближения и примирения двух народов”, — отмечается в документе.