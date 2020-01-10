МИД Франции заявил о приверженности ядерной сделке с Ираном

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что страны-гаранты должны выйти из СВПД по иранской ядерной программе и работать над новым соглашением. Сам Вашингтон объявил о выходе из сделки 8 мая 2018 года.

«Франция остается приверженной венским соглашениям по ядерной программе Ирана. Она продолжает работать с другими сторонами для полного их соблюдения», — сказал на брифинге представитель французского ведомства, комментируя призыв Трампа.(РИА Новости)