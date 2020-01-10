МИД Франции заявил о приверженности ядерной сделке с Ираном

Франция остается приверженной Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) по ядерной программе Ирана, заявил представитель французского МИД.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что страны-гаранты должны выйти из СВПД по иранской ядерной программе и работать над новым соглашением. Сам Вашингтон объявил о выходе из сделки 8 мая 2018 года.
«Франция остается приверженной венским соглашениям по ядерной программе Ирана. Она продолжает работать с другими сторонами для полного их соблюдения», — сказал на брифинге представитель французского ведомства, комментируя призыв Трампа.(РИА Новости)
| 2020-01-09T23:17:23+00:00 10 января 2020, 07:26|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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