Израиль сохраняет приверженность предложенному президентом США Джо Байденом плану, предполагающему приостановку огня в секторе Газа и освобождение удерживаемых там заложников. Об этом заявил премьер-министр еврейского государства Биньямин Нетаньяху, выразив мнение, что все препятствия на пути к его реализации чинит радикальное палестинское движение ХАМАС.

«Что касается священной миссии по освобождению наших заложников, изменений в позиции Израиля по поводу плана по освобождению, который поддержал президент Байден, нет. Сегодня все знают простую истину: ХАМАС — это единственное препятствие на пути к освобождению наших заложников. Сочетая дипломатическое и военное давление, прежде всего последнее, мы вернем их всех — все 120 заложников, как живых, так и погибших», — заявил Нетаньяху на еженедельном заседании кабмина. Его высказывания распространила канцелярия главы правительства.

Израильский премьер при этом подчеркнул, что его страна не отказывается от ранее заявленных целей военной операции в палестинском анклаве и так или иначе продолжит боевые действия против отрядов ХАМАС до полной ликвидации этого движения. «Мы полны решимости сражаться до тех пор, пока не достигнем всех наших целей: уничтожения ХАМАС, возвращения всех наших заложников, обеспечения того, чтобы Газа больше никогда не представляла угрозу для Израиля, и безопасного возвращения наших жителей в их дома на юге и на севере. Любому, кто сомневается в достижении этих целей, я повторяю: ничто не заменит победу. Мы не закончим эту войну, пока не достигнем всех этих целей», — указал он.