Вице-президент США Джей Ди Вэнс в ходе переговоров попросил премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху «дать шанс и время, чтобы реализовать все» для перехода к следующим этапам мирного соглашения по урегулированию конфликта в секторе Газа. Об этом со ссылкой на двух высокопоставленных американских дипломатов и на одного израильского чиновника сообщил портал Axios.

Во время переговоров 22 октября Вэнс также попросил Нетаньяху о максимальном содействии, и указал на отдельные аспекты, которые беспокоят Вашингтон и могут сорвать мирное соглашение. В частности, речь шла речь шла об ударах по позициям сторонников радикального палестинского движения ХАМАС в ответ на атаки на израильских военных в минувшие выходные, а также об ограничениях со стороны еврейского государства на доставку гуманитарной помощи в Газу. Вэнс призвал израильскую сторону к сдержанности.

По данным источников портала, Нетаньяху заявил вице-президенту США, что Израиль будет придерживаться рамок мирного соглашения и рассчитывает на то, что в ближайшее время сторонами удастся перейти к следующим этапам мирной сделки. При этом, как указали американские дипломаты, накануне переговоров Нетаньяху выражал скепсис относительно возможности перехода к реализации следующих шагов в рамках соглашения.

По итогам переговоров, отмечает Axios, Белый дом выразил удовлетворение текущим состоянием дел. В администрации президента США Дональда Трампа полагают, что им удалось удержать ситуацию в Газе в допустимых рамках, без эскалации.