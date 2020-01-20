МИД Франции призвал к выполнению итогового документа по Ливии

Приоритетом в урегулировании кризиса в Ливии является быстрая реализация положений, сформированных в итоговой декларации конференции, прошедшей накануне в Берлине, заявляют в МИД Франции.

«Последствия ливийского кризиса для гуманитарной ситуации, стабильности в Ливии и безопасности северной Африки, Сахеля и Европы вызывают обеспокоенность у Франции, ЕС и всех соседей Ливии. Перед лицом этой ситуации международное сообщество вчера в Берлине выразило своё единство и решимость поддержать усилия ООН по выходу из ливийского кризиса», — сообщил представитель министерства в ходе брифинга.