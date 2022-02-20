Министр иностранных дел Британии Лиз Трасс заявила в интервью газете Mail On Sunday о создании правительственного информационного центра, направленного на борьбу с дезинформацией со стороны России на фоне ситуации вокруг Украины.
«В конце холодной войны мы распустили наше информационное подразделение, но Россия не распустила свои, в связи с чем на протяжении многих лет мы сталкивались с российской дезинформацией», — сказала Трасс.
По ее словам, с начала февраля было выявлено 40 случаев распространения Россией ложной информаций.
«За последнюю неделю количество дезинформационной активности удвоилось, так что мы знаем, что Россия готовится», — заявила министр.