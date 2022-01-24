Некоторые сотрудники посольства Великобритании в Украине уезжают из страны в ответ на якобы растущую угрозу со стороны РФ. Об этом сообщается в понедельник на сайте британского МИД.

«Некоторые сотрудники посольства и члены их семей отзываются из Киева в ответ на растущую угрозу со стороны России. Британское посольство остается открытым и продолжит выполнять важную работу», — говорится в сообщении.

При этом МИД Великобритании не рекомендует жителям страны осуществлять поездки на Украину, за исключением случаев крайней необходимости.

По словам британского посла на Украине Мелинды Симмонс, посольство остается открытым и продолжит работу.

«Посольство Великобритании остается открытым, и мы продолжим нашу работу вместе с партнерами Украины», — написала она в Twitter.