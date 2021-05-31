Глава белорусского МИД Владимир Макей заявил, что пилоты Ryanair могли посадить самолет в Вильнюсе, но выбрали Минск. Об этом он рассказал в интервью газете «Коммерсантъ».

«Если бы экипаж принял решение о посадке в Вильнюсе, он мог бы спокойно пересечь границу и приземлиться в Вильнюсе. Но он принял иное решение, и после этого был поднят в воздух для сопровождения истребитель», — сказал он.

Он заявил, что истребитель не принуждал экипаж сажать самолет. По словам Макея, сначала появилось сообщение о минировании, дальше диспетчеры предупредили самолет, после чего экипаж принимал решение о посадке и проводил переговоры с руководством Ryanair и с аэропортом Вильнюса.

По словам главы МИД Беларуси, власти страны не знали, что на борту судна находятся основатель Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич и его девушка, гражданка России София Сапега.