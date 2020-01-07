МИД Азербайджана выразил соболезнования Австралии

Министерство иностранных дел Азербайджана (МИД) выразило соболезнования членам семьи лиц, погибших в результате лесных пожаров в Австралии.

Об этом отмечается на официальной странице МИД в Twitter.

«Выражаем соболезнования семьям лиц, погибших в результате пожаров в Австралии. Выражаем нашу солидарность, поддержку народу Австралии, отважным пожарным и волонтерам, которые боролись с сильнейшим пожаром в истории страны».

Напомним, что с начала стихийного бедствия в Австралии пожар уничтожил около 7 млн га территории, по меньшей мере погибли 24 человека и сотни млн животных.