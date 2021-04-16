Азербайджан выразил протест представителю ЕC в стране

16 апреля в Министерство иностранных дел был приглашен представитель Европейского союза (ЕС) в Азербайджане, посол Кестудис Янкаускас.

Как сообщает АПА со ссылкой на Министерство иностранных дел, на встрече К.Янкаускасу был выражен протест в связи со встречей 14 апреля в рамках визита в Армению специального представителя ЕС по Южному Кавказу Тойво Клаара с представителем незаконного режима, назвавшегося “министром иностранных дел” Давидом Бабаяном.

Было подчеркнута недопустимость того, чтобы представитель ЕС Тойво Клаар предпринимал шаги, не учитывающие новые реалии, сложившиеся в постконфликтном регионе, угрожающие хрупкому миру и дающие противнику необоснованные ожидания.