МИД Азербайджана: «Принимаются соответствующие меры для доставки тела гражданина Азербайджана на родину»

Тело гражданина Азербайджана Фармана Исмайлова, 1976 года рождения, убитого в результате нападения морских пиратов на турецкое судно, скоро доставят в порт Джентиль в Габоне.

Как передает Report, об этом заявила глава пресс-службы МИД Азербайджана Лейла Абдуллаева, отвечая на вопрос о доставке тела Фармана Исмайлова на родину.

«На основе взаимной координации с турецкой стороной будут приняты соответствующие меры для доставки тела на родину. При посредничестве посольства Турции в Габоне его отправят в столицу Либревиль. Затем планируется первым рейсом Турецких авиалиний 26 января отправить тело через Турцию в Азербайджан», — сказала Лейла Абдуллаева.