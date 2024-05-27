«Французская сторона не только не извинилась за подобные безответственные и неприемлемые заявления, но еще больше расширила клеветническую кампанию против Азербайджана в Le Point и других французских СМИ».

Об этом заявил пресс-секретарь Министерства иностранных дел Азербайджана Айхан Гаджизаде в ответ на вопрос местных СМИ о том, что французская сторона называет Азербайджан «диктатурой».

«Антиазербайджанская кампания этой страны под прикрытием «демократии», является попыткой прикрыть провал внешней политики Франции. Кроме того, всем известны международно-правовые нарушения, неоколониальная политика, расизм, дискриминация, исламофобия, ограничение прав человека со стороны Франции, пытающейся преподать миру «урок демократии». Поэтому, прежде чем называть Азербайджан «диктатурой», Франции лучше извлечь уроки из этой деятельности. Французская сторона должна знать, что ее кампания против нашей страны, озвучиваемые нелицеприятные высказывания и провокации не останутся без ответа», — сказал Айхан Гаджизаде.