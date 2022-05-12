Необоснованные обвинения премьер-министра Армении ставят под сомнение стремление этой страны к миру.

Как передает АПА, об этом сообщила начальник управления пресс-службы Министерства иностранных дел Лейла Абдуллаева, комментируя высказывания премьер-министра Армении Н.Пашиняна во время выступления в Нидерландском институте международных отношений:

«Необоснованные обвинения, озвученные премьер-министром Армении в адрес Азербайджана во время выступления в Нидерландском институте международных отношений Клингендайл, в том числе обвинения в гуманитарных вопросах свидетельствуют о том, что позиция руководства Армении далека от искренности в вопросе нормализации отношений между двумя странами».

«С момента подписания трехстороннего заявления до сегодняшнего дня жертвами в результате подрыва на минах стали 219 человек, большинство из которых — гражданские лица. К сожалению, наши граждане регулярно гибнут при подрыве на минах, и после предоставления армянской стороной карт, и после брюссельской встречи лидеров двух государств. В результате 9 таких инцидентов, произошедших только в апреле этого года, 10 человек получили ранения.

Азербайджан восстанавливает территории, которые были разрушены Арменией около 30 лет назад. Работа ведется днем и ночью, чтобы люди, которые десятилетия назад были изгнаны со своих земель, вернулись домой. Но масштабная минная проблема в этих районах представляет серьезную угрозу для быстрого возвращения поселенцев в свои дома. Единственная причина этого — оккупационная политика, которая осуществлялась Арменией на протяжении 30 лет, и разрушительная деятельность.

При таких обстоятельствах обвинения премьер-министра Армении о том, что Азербайджан не предпринимает гуманитарных шагов, не возвращает задержанных лиц армянского происхождения, неуместны и необоснованны.

Безусловно, гуманитарные вопросы являются важной составляющей мирной повестки, и именно поэтому Азербайджан всегда руководствовался в своей деятельности принципами гуманизма, в одностороннем порядке предпринимал гуманитарные шаги во время 44-дневной войны и в послевоенное время. Однако армянская сторона должна, наконец, понять, что для мира нужно не просто говорить, а действовать.

Но то, что премьер-министр Армении по-прежнему выступает с необоснованными обвинениями в адрес Азербайджана, серьезно ставит под вопрос желание этой страны действовать во имя мира», — отметила Л.Абдуллаева.