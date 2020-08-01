МИД Азербайджана ответил Мнацаканяну

Встреча министра иностранных дел Армении Зограба Мнацаканяна с так называемым «министром» незаконного режима, созданного Арменией на оккупированных территориях Азербайджана, и обсуждение на ней попыток нападения Арменией на международной азербайджано-армянской границе является очередным провокационным шагом. Очевидно, что эта игрушечная встреча не что иное, как самообман».

Как сообщает Report, об этом заявила глава пресс-службы МИД Азербайджана Лейла Абдуллаева.

«Что касается деэскалации и соблюдения прекращения огня, то прекращение огня не является решением конфликта, цель состоит в том, чтобы устранить основные последствия конфликта и, прежде всего, заложить основу для всеобъемлющих и предметных переговоров о выводе войск с оккупированных территорий.

Механизмы прекращения огня следует рассматривать как техническую проблему в контексте вывода армянских войск с территории Азербайджана.

Если Армения действительно хочет достичь мира, то она должна положить конец оккупации Армении, которая является причиной нарушения прекращения огня, и незаконного присутствия армянских вооруженных сил на территориях Азербайджана», — заявила Л. Абдуллаева.