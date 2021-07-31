«Заявление МИД Армении от 30 июля 2021 года содержит очередные абсурдные и ложные обвинения против Азербайджана. Армения, которая около 30 лет проводит агрессивную политику в отношении Азербайджана, и сегодня демонстрирует позицию, противоречащую международному праву, отказывается от участия в процессе делимитации границ двух государств, препятствует выполнению трехсторонних заявлений».

Об этом заявила пресс-секретарь МИД Азербайджана Лейла Абдуллаева.

«Почему страна, которая хочет деэскалации, постоянно обстреливает позиции Азербайджана вдоль границы? Почему не отвечает на призывы к диалогу по пограничному вопросу?!

Ответ нам известен, так как Армения по-прежнему предъявляет территориальные претензии к Азербайджану, не хочет принять, что Азербайджан восстановил свою территориальную целостность в рамках международных границ. Доводим до внимания армянской стороны, что обеспечение мира в регионе может осуществляться на основе соблюдения суверенитета стран, территориальной целостности, принципов неприкосновенности границ. Устойчивый мир может быть обеспечен только на основе уважения международного права. Азербайджан уже 30 лет заявляет об этой позиции и руководствуется ею», — подчеркнула Л.Абдуллаева.