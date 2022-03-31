Министерство иностранных дел распространило заявление в связи с Днем геноцида азербайджанцев 31 марта.

В заявлении говорится:

«31 марта — День памяти жертв геноцида, учиненного армянами против азербайджанцев. В марте-апреле 1918 года дашнакско-большевистскими вооруженными отрядами, действовавшими под мандатом Бакинского совета, в Баку, а также в других городах и уездах, входивших в Бакинскую губернию, с особой жестокостью были совершены массовые убийств, десятки тысяч мирных жителей были убиты именно по этнической и религиозной принадлежности.

Мартовская резня 1918 года была заранее подготовлена и жестоко проведена на основе политики радикальных националистов-армян расовой дискриминации и этнической чистки по отношению к азербайджанцам.

Решительно осуждаем проводимую Арменией до сегодняшнего дня целенаправленную политику, основанную на геноциде, преступлениях против человечности, расовой дискриминации и этнической чистке азербайджанского народа, подчеркиваем важность прекращения безнаказанности Армении для предотвращения и повторения в будущем этих бесчеловечных преступлений. Азербайджан, в свою очередь, примет все необходимые правовые меры для обеспечения мира».