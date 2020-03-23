МИД: Азербайджан не признает результаты «президентских выборов» в Абхазии

Министерство иностранных дел (МИД) Азербайджанской Республики распространило заявление в связи с так называемыми «президентскими выборами», прошедшими в Абхазии, Грузия, 22 марта 2020 года.

Как сообщили АПА в пресс-службе МИД, в заявлении говорится, что МИД Азербайджана вновь подтверждает свою поддержку суверенитета и территориальной целостности Грузии и не признает так называемые «президентские выборы», состоявшиеся 22 марта 2020 года в регионе Абхазия, Грузия, равно как и их результаты: «МИД Азербайджана полагает необходимым продолжить переговоры по мирному урегулированию абхазского вопроса в соответствии с нормами и принципами международного права».