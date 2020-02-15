МИД: Армения старается сорвать процесс мирных переговоров

«В результате грубого нарушения ВС Армении режима прекращения огня и снайперского огня вражеских сил погиб военнослужащий азербайджанской армииСеймур Алескеров. Данная провокация, совершенная в преддверии встречи Президента Азербайджанской Республики и премьер-министра Армении в рамках Конференции по безопасности в Мюнхене показывает, что Армения, как и в преддверии встречи министров иностранных дел обеих стран в январе этого года показывает, что Армения последовательно нарушает мирный процесс и даже пытается сорвать его».

Об этом заявила руководитель пресс-службы министерства иностранных дел Лейла Абдуллаева.

Представитель МИД заявила, что вся ответственность за кровавую провокацию падает на Армению.