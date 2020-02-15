МИД: Армения старается сорвать процесс мирных переговоров

«В результате грубого нарушения ВС Армении режима прекращения огня и снайперского огня вражеских сил погиб военнослужащий азербайджанской армииСеймур Алескеров. Данная провокация, совершенная в преддверии встречи Президента Азербайджанской Республики и премьер-министра Армении в рамках Конференции по безопасности в Мюнхене показывает, что Армения, как и в преддверии встречи министров иностранных дел обеих стран в январе этого года показывает, что Армения последовательно нарушает мирный процесс и даже пытается сорвать его».

Об этом заявила руководитель пресс-службы министерства иностранных дел Лейла Абдуллаева.

Представитель МИД заявила, что вся ответственность за кровавую провокацию падает на Армению. 

| 2020-02-15T23:19:10+00:00 16 февраля 2020, 02:04|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

Новости по теме:

В рубрике

Copyright 2018 © Зеркало
FacebookTwitterRss