Microsoft может приобрести за $16 млрд разработчика технологий искусственного интеллекта

Американская корпорация Microsoft проводит консультации с руководством компании Nuance Communications о ее приобретении за $16 млрд. Об этом сообщило в воскресенье агентство Bloomberg, передает  ТАСС.

По словам его источников, договоренности могут быть достигнуты уже на следующей неделе. Условия сделки могут измениться. Представители компаний пока не подтвердили информацию о консультациях.

Nuance Communications, в частности, специализируется на технологиях искусственного интеллекта и распознавания голоса. Ее разработки применялись при создании голосового помощника Siri, используемого в устройствах компании Apple. Головной офис Nuance Communications находится в пригороде Бостона (штат Массачусетс).

| 2021-04-12T00:53:14+04:00 12 апреля 2021, 02:45|1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
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