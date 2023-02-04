Международная группа путешественников из Великобритании, в составе которой представители 12 стран, посетила места массовых захоронений в селе Ашагы Сейидахмедли Физулинского района.

Как передает Report, гостям была представлена информация о количестве мин, которые обнаружены в данном месте.

«Предполагается, что Армения предвидела, что это массовое захоронение рано или поздно будет обнаружено и поэтому, заминировала его и окрестности, чтобы скрыть совершенное ею военное преступление, вызвать гибель людей, которые искали останки своих родственников. Это метод, типичный для военных преступлений Армении, заминированы даже обычные кладбища на освобожденных территориях, кости людей были извлечены из могил, а в могилах искали золотые зубы», — пояснили представители ANAMA.

Представители ANAMA также подчеркнули, что работы по разминированию в селе Ашагы Сейидахмедли Физулинского района продолжаются.

Визит международных путешественников на освобожденные территории продолжается.