Международные доноры выделят Сирии €5,3 млрд

Страны—участницы видеоконференции по поддержке Сирии «Брюссель-5» направят около €5,3 млрд помощи стране в виде грантов и €5,9 млрд кредитами, сообщил еврокомиссар по урегулированию кризисов Янез Ленарчич. Ранее ООН обратилась к международным донорам с просьбой предоставить $5,8 млн сирийским беженцам и $4,2 млн — тем, кто остался в Сирии.

«Международные доноры выделили €5,3 млрд помощи в виде грантов. Из них €3,6 млрд будут доступны уже в 2021 году, €1,7 млрд — в 2022 году и позднее. Помимо этого международные финансовые институты выделили €5,9 млрд в виде кредитов»,— сообщил господин Ленарчич, закрывая министерскую сессию (цитата по ТАСС).

Постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд в ходе видеоконференции «Брюссель-5» сообщила, что американский вклад в помощь Сирии составит $596 млн.

В конце февраля США нанесли несколько авиаударов по объектам шиитских проиранских группировок на территории Сирии. Удары нанесли по указанию президента США Джо Байдена в ответ на атаки на американские объекты в Ираке.