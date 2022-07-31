Столкновение между пограничными войсками Ирана и талибами произошло на границе с Афганистаном. Об этом пишет агентство IRNA со ссылкой на главу района Гильменд (Хирманд) провинции Систан и Белуджистан Мейсам Баразанде.

«Несколько минут назад произошло столкновение между пограничными войсками Исламской Республики Иран и силами талибов в районе города Хирманд», — сообщил он.

Глава района также подчеркнул, что столкновения между пограничниками и группировкой движения «Талибан» продолжаются.

Говоря о возможных жертвах, Баразанде заявил, что «этот вопрос в настоящий момент выясняется».

О причинах столкновения пока ничего неизвестно.