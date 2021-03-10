Между Варшавой и Минском разгорелся дипломатический скандал

Польша вышлет белорусского дипломата в ответ на высылку польского консула из страны. Об этом у себя в Twitter сообщил замглавы МИД Польши Мартин Пшидач.

Он уведомил, что польская сторона в среду, 10 марта, признала дипломата посольства Беларуси в Варшаве персоной нон грата. По словам заместителя министра иностранных дел Польши, это было сделано «в ответ на враждебные и неоправданные действия белорусских властей в отношении польского консула в Бресте».

«Соответствующая информация была предоставлена в дипломатической ноте во время встречи в МИД Польши», — написал Пшидач в соцсети.

Ранее МИД Беларуси попросил польского консула покинуть республику из-за грубых нарушений Венской конвенции. Как отмечалось, дипломат поучаствовал в мероприятии, связанном с польскими праворадикалами. (Газета.Ру)