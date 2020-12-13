Между сторонниками и противниками Трампа возникла потасовка

В Вашингтоне в ходе акции протеста сторонников и противников президента США Дональда Трампа произошла потасовка.
На улицы Вашингтона начали стекаться сторонники Трампа с лозунгами «Сделаем Америку снова великой» (Make America Great Again), и члены ультраправого движения «Антифа» и движения Black Lives Matter.
Несмотря на предпринятые полицией меры предосторожности, между сторонниками и противниками Трампа возникли потасовки.
В результате один человек получил ножевое ранение, еще один был задержан полицией. (haberler.com)