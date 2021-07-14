Я неоднократно говорил, что мы готовы подписать мирный договор с Арменией. То есть мы готовы приступить к этой работе. Однако нет никакой официальной реакции Армении. По неофициальным каналам мы получили информацию о том, что она к этому не готова.

Об этом 14 июля заявил Президент Азербайджана Ильхам Алиев на церемонии предоставления квартир и автомобилей семьям шехидов и инвалидам войны в поселке Ходжасан.

«Я думаю, что это будет очень большой ошибкой. Как накануне, так и во время войны армянская сторона допустила большие ошибки и совершила военные преступления. Это может быть очередной большой ошибкой. Потому что наше предложение основано на новой реальной ситуации. Мы считаем, что вопрос решен, между Арменией и Азербайджаном должен быть мирный договор. Должно быть признание территориальной целостности друг друга, должно быть признание границ, должно быть положено начало делимитации. Должен также сказать, что международные организации сейчас позитивно реагируют на работы по делимитации. Если Армения не хочет этого, ей стоит задуматься, потому что потом может быть уже поздно. Если бы они добровольно покинули наши земли, они не оказались бы в таком позорном положении. Наше предложение — это предложение страны-победителя, предложение сильной стороны, народа-победителя. Если Армения не согласна, это их дело. Но опять же, они пожалеют об этом. Отныне мы будем двигаться только вперед. Мы планомерно реализуем все планы по строительным работам, они уже начались. Мы, как я уже сказал, превратим Карабах и Восточный Зангезур в рай. Люди вернутся туда и комфортно будут жить на земле своих предков», — сказал глава государства.