Самолеты с гуманитарной помощью, отправляемые из Азербайджана, беспрерывно доставляют в Турцию палатки и другие необходимые нам вещи. Наша благодарность за эту помощь безгранична. Когда я выразил свою признательность, министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов заметил, что «братья не ждут благодарности, потому что мы одна нация, два государства, мы воспринимаем горе и боль Турции как наши собственные».

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, об этом 11 февраля заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу, отвечая на вопросы журналистов вместе со своим азербайджанским коллегой Джейхуном Байрамовым, прибывшим в Кахраманмараш для посещения пострадавших от землетрясения регионов.

Мевлют Чавушоглу отметил, что наряду со спасательными силами и медицинской помощью в Турцию направляются дополнительные палатки: «Мы также ведем переговоры с другими странами по поводу палаток. Мы работаем плечом к плечу. Турецкий народ, как и азербайджанцы, гордился Победой Азербайджана в Отечественной войне. Мы знаем, что наши азербайджанские братья испытывают не меньшую скорбь, чем мы».