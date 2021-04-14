Мевлют Чавушоглу: Не вижу политических причин в решении России ограничить полеты

«Я не вижу политических причин в решении России ограничить полеты. Мы работаем [с российской стороной] над вопросом возобновления авиасообщения», — сказал он. Министр напомнил, что делегация из РФ прибудет в Турцию, «чтобы на месте увидеть все меры, принимаемые» страной в рамках борьбы с распространением коронавируса.

Россия с 15 апреля по 1 июня ограничивает пассажирское авиасообщение с Турцией из-за новой вспышки коронавируса в стране — число рейсов сократится до двух в неделю на взаимной основе. Также будут приостановлены полеты в Танзанию. Такое решение принял федеральный оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, в свою очередь, заявил, что ограничение Россией пассажирского авиасообщения с Турцией «не имеет политической подоплеки и связано с достаточно резкой вспышкой заболеваемости в Турции».